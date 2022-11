‘Rutte komt half december voor excuses slavernijverleden Nederland’

Op Curaçao is vooralsnog voorzichtig positief gereageerd op het plan van het Nederlandse kabinet om excuses aan te bieden voor de Nederlandse rol in het slavernijverleden. Ook komt er een fonds met daarin 200 miljoen euro om het historisch bewustzijn te vergroten. Met het geld kunnen projecten en lesmateriaal worden gefinancierd die duidelijk moeten maken hoe erg de slavernij was. Verder komt er 27 miljoen euro extra budget voor een slavernijmuseum. Minister-president Mark Rutte zei de afgelopen jaren meermaals dat hij persoonlijk moeite had met excuses omdat de slavernij zo lang geleden was. Inmiddels lijkt de minister-president van gedachten te zijn veranderd. De excuses kunnen half december worden verwacht. In Nederland hebben enkele oppositiepartijen, zoals JA21, negatief gereageerd op het fonds van 200 miljoen. Op Curaçao lijken veel mensen voorlopig af te wachten of de excuses er daadwerkelijk komen, voordat er wordt gereageerd.