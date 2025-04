Ruzie en tegenwerking in OM Aruba na verdwijning Natalee Holloway

Het Arubaanse Openbaar Ministerie werd na de verdwijning van Natalee Holloway in 2005 op het eiland ‘geteisterd door interne strijd en ruzie’. Dat is er mogelijk de oorzaak van dat de verdwijning van de Amerikaanse nooit is opgelost. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven in Nederland, nadat daartoe door media een beroep op was gedaan. Dossier Koninkrijksrelaties heeft inzage in de stukken gekregen en schrijft er vandaag over.

Uit de tot nu toe geheim gehouden stukken komt een beeld naar voren van een procureur-generaal en hoofdofficier die niet samenwerkten en elkaar eerder tegen werkten. Dit leidde tot grote zorgen in Den haag, onder meer bij toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Piet-Hein Donner. De verdwijning van de 18-jarige Holloway is nooit opgelost. Als hoofdverdachte wordt Joran van der Sloot beschouwd. Hij zit nog een lange straf uit in Peru voor de moord op een Peruaanse. Hij heeft geprobeerd de familie van Holloway geld af te troggelen in ruil voor informatie over Holloway, die met haar schoolklas vakantie vierde op Aruba. Hij was de laatste die haar levend zag.