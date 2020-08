RvA adviseert tegen Nederlandse entiteit

De Raad van Advies adviseert in deze vorm niet akkoord te gaan met het voorstel van Nederland voor een Hervormingsentiteit. Dat blijkt uit een brief van premier Rhuggenaath. Het advies is volgens het Antilliaans Dagblad niet openbaar, omdat de regering eerst officieel moet reageren op het advies. De Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit is vanaf het begin een heikel punt geweest, omdat de wet ook volgens Rhuggenaath ervoor zorgt dat Nederland bepaalt wat er met het noodgeld gebeurt de komende jaren. Volgens de Raad klopt dit juridisch inderdaad niet en daarom adviseren zij op deze manier niet akkoord te gaan hiermee.

Tagged as curacao hervormingsentiteit Koninkrijk nederland noodgeld voorwaarden