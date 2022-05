RvA geeft vaker ongevraagd advies

De Raad van Advies is normaal terughoudend met het verlenen van ongevraagd advies aan de overheid. Maar in 2021 is dat bij vijf gelegenheden toch gebeurd. Dit staat in het jaarverslag 2021 dat deze week is uitgebracht. De RvA gaf bijvoorbeeld ongevraagd advies over de wettelijke regelingen die vervallen waren bij de transitie naar 10-10-’10. Ook liet het adviesorgaan uit eigen beweging van zich horen bij de voorgestelde regels voor overheidsentiteiten, de regeling voor de lonen en pensioenen van bewindslieden en de regeling voor de voorzieningen van parlementariërs. In 2014, 2015, 2017 en 2018 bracht de RvAC geen ongevraagd advies uit. In 2016 waren dat er twee en in zowel 2019 als 2020 gebeurde het eenmaal. De RvA kan ongevraagd advies uitbrengen als ze vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met bepaalde aspecten. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoeringscapaciteit, dan wel grote financieel-economische gevolgen voor het Land.