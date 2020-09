RvA: Nederlandse eis schendt bankgeheim CBCS

De Raad van Advies laat weten dat Nederland niet kan eisen dat de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten gegevens verstrekt in ruil voor liquiditeitssteun. Dat laat de Raad weten in een spoedadvies. Nederland wil deze informatie doorspelen aan de Nederlandsche Bank. De RvA stelt dat dit alleen mag worden gedaan met toestemming van de betrokken partijen van welke de gegevens worden vrijgegeven. Hierbij worden onder andere de Girobank en Ennia genoemd. Of dit advies gevolgen heeft voor de toekenning van noodsteun is nog niet bekend.