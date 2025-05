Ryan de Jongh: ‘Toch schadelijke stof gevonden in de grond bij Boka Sami’

Op een terrein bij Libu, Boka Sami, is een schadelijke chemische stof in de bodem aangetroffen. Milieuactivist Ryan de Jongh, die zelf bodemmonsters liet nemen, heeft de resultaten openbaar gemaakt. Uit het rapport blijkt dat er geen olie, maar wel tributylfosfaat, ofwel TBP, in de bodem zit. Deze stof komt alleen voor in industriële processen, zoals het maken van kunststoffen. Volgens het laboratorium ADC kan er sprake zijn van bodemverontreiniging. Dat schrijft Kim Hendriksen voor Caribisch Netwerk.

TBP is een synthetisch oplosmiddel dat niet in de natuur thuishoort. “Als dit in onze waterlagen terechtkomt, is het veel moeilijker terug te halen,” zegt De Jongh. “Dat heeft gevolgen voor planten, dieren én mensen.” In januari waarschuwde De Jongh al voor mogelijke vervuiling, nadat hij olieachtige resten in het gebied had gezien. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur stelde na een visuele inspectie dat er geen olie aanwezig was, maar besloot toch bodemmonsters te nemen. De officiële onderzoeksresultaten van het ministerie moeten nog worden gepresenteerd.