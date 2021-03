Saba ontvangt 1 miljoen dollar extra

Saba ontvangt een eenmalig bedrag van 1 miljoen dollar. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dit geld in 2021 toevoegen aan de vrije uitkering, en wordt daarmee vrij besteedbaar. Zo heeft hij het bestuur op Saba laten weten. Knops zegt al langer met het Bestuurscollege in gesprek te zijn over het tekort aan structurele financiƫle middelen. Alle BES-eilanden krijgen een vrije uitkering. Maar volgens Knops heeft alleen Saba de afgelopen jaren laten zien het financieel beheer en de rechtmatige besteding van middelen op orde te hebben.

De begroting van Saba over 2021, die de eilandsraad goedkeurde in november vorig jaar, heeft een tekort van meer dan 1,3 miljoen dollar. Dit was de eerste keer dat Saba, sinds het een openbaar lichaam werd in 2010, een begrotingstekort heeft. De vrije uitkering in de begroting bedraagt iets meer dan 10,2 miljoen dollar. Dit bedrag is sinds 2012 vrijwel hetzelfde gebleven. De vrije uitkering is onvoldoende om de structurele en operationele kosten van de overheid te dekken. De begroting is net groot genoeg om de juridische verplichtingen na te komen, maar onvoldoende voor investeringen en onderhoud.