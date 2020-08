Saba stelt quarantaine verplicht voor Curaçao

Mensen die naar Saba reizen vanuit Bonaire of Curaçao moeten verplicht in quarantaine. Dat is vanmorgen bekendgemaakt. De bestemmingen worden niet meer als veilig gezien en er wordt afgeraden te reizen tussen Saba en de eilanden tenzij dit echt noodzakelijk is. De Sabaanse autoriteiten stellen dat Curaçao en Bonaire tot recent de grenzen open hadden met Aruba terwijl daar het aantal coronabesmettingen flink is gestegen.

Tagged as bonaire curacao quarantaine reizen Saba