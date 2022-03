Sabaanse horeca willen einde aan vechtpartijen

Vechtersbazen komen de bars en discotheken op Saba niet meer in. Dat is de wens van dertien bar-en discotheekeigenaren op het bovenwindse eiland. Deze week overhandigden ze een petitie aan gezaghebber Jonathan Johnson. Hierin roepen ze op om mensen die binnen en buiten hun bars en clubs vechten de toegang te ontzeggen. De ondernemers stellen in de petitie voor dat hoe vaker iemand betrokken raakt bij een vechtpartij, hoe langer hij verbannen kan worden. Doel is zowel de klanten als de bareigenaren te beschermen. Het Openbaar Lichaam Saba steunt de petitie. Tijdens carnaval en Saba Dag zijn er al maatregelen genomen tegen vechtpartijen die de openbare orde verstoren.

Meer over Saba