‘Saharastof kan deze week allergieën verergeren en ademhalingssymptomen veroorzaken’

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft vanochtend een algemene waarschuwing gegeven aan alle inwoners van Curaçao om rekening te houden met het feit dat de maanden mei en juni de periode zijn waarin de intensiteit van Saharastof het grootst is op ons eiland. Deze week zal volgens de voorspellingen het Saharastof ons eiland passeren en kan het visuele hinder veroorzaken en ongemak. Het ministerie waarschuwt ervoor dat deze stoffen allergieën kunnen verergeren en ademhalingssymptomen kunnen veroorzaken.

Mensen met ademhalingsproblemen of allergieën dienen tijdens de dagen dat het Saharastof boven Curaçao hangt de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

-Blijf zoveel mogelijk binnen met ramen en deuren gesloten.

-Vermijd het gebruik van ventilatoren, omdat deze luchtstromen creëren die stof kunnen verspreiden.

-Controleer en reinig indien nodig regelmatig de filters van airconditioners in huis en in de auto.

-Maak meubels in huis schoon met een vochtige doek om stof te verwijderen. Vermijd het uitschudden van de doek om stofverspreiding te voorkomen.

-Als je last hebt van allergieën, gebruik dan de anti-allergiemedicatie die je arts heeft voorgeschreven.

-Houd de autoramen gesloten en gebruik zo veel mogelijk de airconditioning indien beschikbaar.

-Voor meer informatie over je gezondheid in verband met Saharastof, kun je altijd contact opnemen met je huisarts.