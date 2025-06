‘Samen werken aan een toekomst zonder huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen’

Op Sint Maarten vond onlangs de vijfde editie van de No Mas No More-conferentie plaats. Tijdens deze bijeenkomst kwamen professionals van alle zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk samen. De centrale boodschap van de conferentie was duidelijk: het is belangrijk dat wordt toegewerkt naar de bekrachtiging van het Verdrag van Istanbul. Dat verdrag gaat over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Tijdens de werkconferentie is gewerkt aan onder meer actieplannen het gebied van gendergelijkheid, tijdelijk huisverbod en time-outmethoden, mentale gezondheid in relatie tot huiselijk geweld en hulpverlening aan ongedocumenteerden in huiselijk geweldsituaties

De werkgroep No Mas No More, die bestaat uit leden van alle zes de eilanden en het ministerie van VWS, zal na de conferentie op de eigen eilanden verder werken aan de uitwerking van de actieplannen. Dat gebeurt samen met ketenpartners in de justitie- en hulpverleningsketen.