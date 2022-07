Samenwerking ABC Busbedrijf en kleine bussen

Er moet meer worden samengewerkt tussen ABC Busbedrijf en de kleine bussen. Dat is het streven van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Volgens Cooper moeten er vijf nieuwe hubs komen waar de grote en kleine bussen op elkaar aansluiten, zodat alle wijken van het eiland in een netwerk verbonden zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een project met elektrische bussen. Daar wordt aan gewerkt door TNO in samenwerking met Refineria di Kòrsou.