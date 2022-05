Samira Rafaela in opspraak

D66 Europarlementariër Samira Rafaela ligt onder vuur. De politica met Curaçaose roots wordt beschuldigd van intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag en bedreiging. Drie oud-medewerkers hebben hierover bij het partijbestuur geklaagd. De integriteitscommissie van D66 verklaarde deze klachten gegrond. Rafaela is het hier niet mee eens. Ze heeft daarom een advocaat in de arm genomen. Ook heeft ze de samenwerking met fractiegenoot Sophie in ‘t Veld opgezegd. De twee botsten al geruime tijd. Het is onbekend of Rafaela uit D66 gaat stappen. Dit heeft ze eerder aangekondigd, maar nog niet gedaan.