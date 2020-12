Samira Rafaela is Harper’s Bazaar International Woman of the year

Samira Rafaela heeft gisteren de prijs voor de International Woman of the year ontvangen van het tijdschrift Harper’s Bazaar. Dat gebeurde in Amsterdam. Rafaela is Europarlementariër voor D66. Ze heeft een Curaçaose achtergrond. Volgens de vakjury is 2020 een belangrijk eerste jaar gebleken in Samira’s termijn als Europarlementariër. Opkomen voor onrecht op thema’s als veiligheid, vrede, internationale samenwerking en sociale gelijkheid deden er dit jaar meer dan ooit toe en Samira’s rol bleef daarbij niet onopgemerkt, zo stelt de jury.

Onder de genomineerden waren onder andere, econoom Barbara Boomsma, presentatrice Fidan Ekiz en congresvrouw Alexandria Ocasio-Cortez. Over Rafaela schreef de jury: “Deze veelzijdige, progressieve, feministische Europarlementariër heeft een islamitisch-joodse, Caribische, Nederlandse én West-Afrikaanse achtergrond. Ze is daarom de juiste vrouw om op te komen voor de fysieke en financiële gezondheid van iedereen tijdens corona, ook in het Caribische deel van ons koninkrijk. De jury ziet haar ver komen, bijvoorbeeld bij de Verenigde Naties, om op internationaal niveau mensen te verbinden.”

Samira Rafaela reageerde: ‘’Ik ben enorm vereerd en ik ervaar het als erkenning voor het werk dat ik tot nu toe heb verricht in het Europees Parlement voor iedereen in het koninkrijk en voor iedereen in Europa. Als politicus is het niet altijd makkelijk om het goed te doen en deze mooie waardering geeft mij enorm veel energie en overtuiging. Ik ben alle mensen die mij steunen heel dankbaar en iedereen die op mij heeft gestemd, ook vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk! Nos ta un Reino!‘’