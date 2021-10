Sandals Royal Curaçao is al voor 50% geboekt voor april, mei en juni 2022. Dat zegt premier Gilmar Pisas in het Antilliaans Dagblad. De premier heeft onlangs een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van het luxe-resort. Verwacht wordt dat er zo’n 250 banen zullen ontstaan tijdens de beginfase van Sandals volgend jaar. Later moet dat gaan groeien naar meer dan 800 banen.

Meer over Boekingen resort sandals