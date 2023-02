Sandals Curaçao in Super Bowl reclame

Curaçao kwam 15 seconde voorbij tijdens de Super Bowl. Het Sandals Resort lanceerde zijn ‘Winter Blues’-sale met een reclamespot tijdens de finale van het sportevent. Ruim 100 miljoen mensen zagen de American footballwedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en de Philadelphia Eagles. Potentiële gasten werden aangemoedigd de kou te ontvluchten door naar de Cariben te gaan. In de reclame werd het luxe all-inclusive resort in Santa Barbara uitgelicht. De reclameblokken van de Super Bowl zijn het walhalla voor reclamemakers. Adverteerders betalen grof geld voor een reclamespot. Die worden vervolgens uitvoerig besproken in de media.