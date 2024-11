Sandals Foundation en Hòfi Mango Park lanceren vlinder- en kolibrie-tuin

De Sandals Foundation heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met Hòfi Mango Park om een vlinder- en kolibrie-tuin te creëren in het natuurgebied in Banda’bou. Dit initiatief van 50.000 dollar zal een deel van het park omtoveren tot een levendig toevluchtsoord, gericht op het bevorderen van milieueducatie en het ondersteunen van lokale ecosystemen. De financiering houdt onder meer de aanplant van inheemse planten in. Samen met een duurzaam irrigatiesysteem en een speciaal ontworpen indeling om vlinders en kolibries aan te trekken.

Jandino Asporaat, mede-eigenaar van Hòfi Mango, zegt: “De vlindertuin die we samen met Sandals Foundation gaan realiseren is ontzettend belangrijk voor Curaçao omdat vlinders de planten zullen bestuiven, wat goed is voor onze flora en fauna.” Jeffrey Speelman, waarnemend General Manager van Sandals Royal Curaçao: “De Vlinder- en Kolibrie-tuin herinnert ons aan de schoonheid die bloeit wanneer we voor de natuur zorgen, en we hopen dat het mensen van alle leeftijden inspireert om een rol te spelen in het beschermen van onze kostbare ecosystemen.”