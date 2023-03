De noordkust is overspoeld met Sargassum. De schade is het grootst bij Sint Joris en Ascension. Het ministerie van GMN houdt de situatie al twee weken in de gaten. Het zeewier wordt zo snel mogelijk geruimd. De kosten daarvoor zijn echter niet begroot. Sargassum stinkt enorm als het eenmaal aan land komt. Het zeewier maakt het leven onmogelijk voor koraalriffen en vissen.