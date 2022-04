Sbo-scholen moeten aan kwaliteitseisen voldoen

Per 1 december 2022 moeten alle sbo-instellingen ten minste voor 80 procent aan de basiskwaliteitseisen voldoen. Deze vereiste heeft de Onderwijsinspectie vastgelegd in het onlangs aangepaste beleidsplan. Met het beleidsplan wil de Onderwijsinspectie het toezicht op de sbo-scholen verbeteren. In 2022 wordt vooral gecontroleerd of de scholen zich aan de wet houden en of de examens correct verlopen. Verder kijkt de inspectie of de procedures voor het afgeven van diploma’s wordt gevolgd en of er intern voldoende wordt gehamerd op kwaliteit.

