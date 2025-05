SBTNO: Laat commissarissen Aqualectra verzoek toelichten

In de media is veel aandacht voor een brief van SBTNO aan minister van Economische Ontwikkeling Charles Cooper over de bezoldiging van de commissarissen bij Aqualectra. Die hebben eerder dit jaar laten weten dat het mogelijk is om hun maandelijkse vergoeding te verhogen tot maximaal 3700 Naf. Ze krijgen momenteel 1000 per maand. Opvallend is dat de commissarissen geen direct verzoek tot een bepaalde verhoging doen. SBTNO heeft in een brief aan Coper laten weten dat de commissarissen zijn uitgenodigd om hun brief te motiveren.

De Raad van Commissarissen is officieel van Integrated Utility Holding, waar Aqualectra onder valt. SBTNO staat voor Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsidentiteiten. De brief waarvoor nu aandacht is in de media, dateert al van 2 april.