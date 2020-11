Scherpenheuvel is kampioen geworden in de Liga MCB 2020. In de finale van afgelopen weekend moest Scherpenheuvel het afleggen tegen Vesta in het Ergilio Hato Stadion. Het werd uiteindelijk in de 93e minuut pas beslist met een doelpunt van Maximilliano Ciarnello, waarop Scherpenheuvel met 1-0 de winst pakte. CVV Willemstad werd derde in de Liga.