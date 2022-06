Een ruzie tussen een moeder en dochter eindigde afgelopen weekend in een aanhouding. De dochter werd gearresteerd op verdenking van bedreiging van haar moeder. Buren hoorden schoten. De dochter ontkende op haar moeder te hebben geschoten. Zelf zegt ze dat ze een rotje afstak als waarschuwing. De vrouw werd later vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs is.

