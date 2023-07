Een schilder viel gisterochtend terwijl hij aan het werk was. De vakman gaf de pijlers van de Koningin Julianabrug een likje verf toen hij van twee meter hoog naar beneden kwam. Het slachtoffer belandde op een grote steen. Hij had klachten aan zijn rug en een hoofdwond. Het slachtoffer is per ambulance naar het CMC vervoerd. De Veiligheidsinspectie is een onderzoek gestart naar het arbeidsongeval.

