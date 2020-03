Scholen in ieder geval gesloten tot 17 april

De scholen blijven in ieder geval dicht tot 17 april. Dat is vandaag bekendgemaakt na overleg tussen de overheid en schoolbesturen. De centrale examens gaan dit jaar niet door, mede doordat deze in Nederland ook zijn afgelast. De EFO-toetsen gaan ook niet door. Lokale examens kunnen eventueel wel doorgaan als blijkt dat leerlingen goed voorbereid zijn.