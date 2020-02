Wladimir Kleinmoedig, sectordirecteur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, heeft besloten om vanwege de stroomstoring de scholen vandaag te sluiten. In het voortgezet onderwijs is besloten om de scholen te sluiten vanaf 11.00 en de basisscholen vanaf 12.00. De scholen zullen morgen weer normaal opengaan. Dat laat het ministerie weten in een persbericht.