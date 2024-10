‘Scholen VPCO niet veilig genoeg voor plaatsen airco’s’

Volgens de directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, VPCO, zijn scholen van de vereniging nog niet adequaat en veilig genoeg voor het plaatsen van airco’s. Bert Velthuizen heeft hierover een brief gestuurd aan de ouders van leerlingen. Het uiteindelijke doel is volgens de brief om de klaslokalen te koelen tot een temperatuur tussen de 24 en 26 graden. Maar op dit moment heeft het electriciteitsnet op de meeste VPCO-scholen onvoldoende vermogen om airco’s te plaatsten.

Ook met het plaatsen van zonnepanelen zou het niet haalbaar zijn, staat in de brief te lezen, hoewel de werkzaamheden die verricht moeten worden van school tot school verschillen. Ook is volgens Velthuizen de infrastructuur van kabels en leidingen in veel gevallen niet geschikt voor een grotere electriciteitsstroom.