Schoonheid en leefbaarheid van de eilanden staan onder druk

Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is het des te belangrijker om te werken aan behoud van de natuur en de zorg voor het milieu. Tijdens haar recente reis naar de zes eilanden heeft ze gezien dat de regeringen dit nog onvoldoende voor ogen hebben. Hierdoor wordt de leefomgeving van bewoners verstoord. Ook ontstaan er risico’s voor natuur en milieu. Het tast de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de landen aan, terwijl toerisme juist belangrijk is.

Dat geldt volgens Van Huffelen ook voor het cultureel erfgoed, dat ook van grote waarde is voor de samenleving én voor het toerisme. Het verdwijnen of beschadigen daarvan kan grote gevolgen hebben.