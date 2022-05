Meerdere pistoolschoten werden gelost in Salinja in de nacht van woensdag op donderdag. De politie heeft de Fokkerweg afgezet waar het gebeurde. Niet duidelijk was of er gericht werd geschoten of dat de schoten in de lucht waren. Kort daarop zou een auto in de buurt aangehouden zijn. Volgens Vigilante zou er mogelijk een vuurwapen in de auto gevonden zijn, maar dat kon de politie niet bevestigen.

