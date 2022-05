Schotte in gesprek met huisbankier

Oud-premier Gerrit Schotte moet met de Orco Bank in gesprek gaan over de blokkade op zijn persoonlijke rekening. De rechter heeft hen tot 23 mei de tijd gegeven. Schotte riep zijn aanhangers op geld te doneren. De voor corruptie veroordeelde Schotte moet namelijk 1,8 miljoen gulden aan het Openbaar Ministerie betalen. Dit bedrag zou hij tijdens zijn premierschap onrechtmatig hebben verkregen. Als hij niet met het geld over de brug komt, hangt hem een gevangenisstraf van 3 jaar boven het hoofd. De Orco bank nam maatregelen om de moeilijk verifieerbare stroom van inkomsten te stoppen. Schotte wil dat deze blokkade wordt opgeheven en is daarom een kort geding gestart. De oud-MFK politicus kan nog wel zijn inkomen ontvangen en zijn eigen transacties uitvoeren.