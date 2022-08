Schotte sluit betalingsregeling

Gerrit Schotte heeft een betalingsregeling gesloten met het OM. De oud-premier moet 1,8 miljoen gulden betalen. Als hij dit niet zou doen, zou hij voor drie jaar de cel in gaan. Zolang hij zich aan de betaaltermijnen houdt, hoeft hij niet meer naar de gevangenis. Dat meldt Schotte op Facebook. In mei zette de oud-politicus nog een crowdfundingsactie op. Deze werd vroegtijdig beëindigd door de Orco Bank. De giften waren moeilijk traceerbaar. Schotte werd in de zaak Babel veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen van geld.

Meer over babel betalingsregeling om Schotte