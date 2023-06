Scooter vliegt tijdens het rijden in de brand

Een scooterrijder kreeg afgelopen weekend de schrik van zijn leven toen het voertuig in de brand vloog met de bestuurder er nog op. De EXTRA schrijft vandaag daar over. Het gebeurde op de Schottegatweg West. Volgens de scooterrijder rook hij op een gegeven moment een sterke benzinegeur terwijl hij aan het rijden was. Net toen hij wilde stoppen om te kijken wat er mis was, kwamen er vlammen uit de motor en sprong de man van de scooter om zichzelf te redden. De chauffeur had zelf de brandweer gebeld, maar dat kon niet voorkomen dat het vervoermiddel helemaal afbrandde.