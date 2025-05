Scooterrijder (35) omgekomen in verkeer

In de nacht van donderdag op vrijdag is een man in het verkeer omgekomen. Een scooterrijder zou iets na één uur ’s nachts frontaal tegen een stoplicht zijn opgereden op de kruising van de Helmin Magno Wiels Boulevard en de Moontjeweg. Toen de politie aakwam, lag de man ernstig gewond in een plas bloed. Ambulance-personeel kon niets meer voor de man doen. De verkeerspolitie heeft de zaak in onderzoek. Het slachtoffer is Michel Mishael Pieter, geboren op Curaçao op 23 september 1989, zo heeft de politie vanmiddag laten weten.