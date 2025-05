Screening nog niet volledig afgerond

Formateur Chester Peterson heeft vanmiddag tussentijds gerapporteerd over zijn formatiewerkzaamheden en over de voortgang van het nieuwe regeerprogramma aan de gouverneur van Curacao, Lucille George-Wout. De formateur heeft aangegeven dat een deel van de diensten die onderzoek doen naar de kandidaat-ministers hun onderzoeken hebben afgerond en opgeleverd. Voor wat betreft het andere deel is hij in afwachting van de afronding van die onderzoeken. Dat betekent dat de screening nog niet is afgerond. Ondertussen wordt er ook verder gewerkt aan het regeerprogramma, aldus Peterson.

In het gesprek met de formateur heeft de gouverneur opnieuw benadrukt dat de formateur bij de vorming van een nieuw kabinet erop toe zal zien dat de Landsverordening Integriteit zowel voor wat betreft de letter als geest in acht wordt genomen. De formateur zal uiterlijk op 2 juni 2025 opnieuw rapporteren over de voortgang van zijn formatieonderzoek aan de Gouverneur.