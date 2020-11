SDKK ontkent coronageruchten

De SDKK-gevangenis ontkent vandaag via een persbericht geruchten over een coronabesmetting in de keuken van de instelling. Sinds gisteren deed op sociale media het verhaal de ronde dat een kok in de keuken van de SDKK is besmet met Covid-19, maar dat de directie geen enkele maatregel heeft genomen. Volgens woordvoerder Jabets Pinedo is het verhaal helemaal niet waar.

In een bericht dat vanmiddag is verzonden aan de media stelt hij dat de directie van de gevangenis bij corona-besmettingen strikte protocollen heeft die nauwgezet worden gevolgd. De directie werkt volgens hem hard om zowel de gevangenen als het personeel te beschermen tegen eventuele besmettingen.