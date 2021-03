De directie van de SDKK-gevangenis heeft vandaag een bericht ontkend over vermeende mishandeling van een vrouwelijke gevangene. Op sociale media werd vanochtend gesteld dat er sprake was van een opstootje rond Nicole Lake, die vast zit in de gevangenis. De directie zegt alle verhalen te ontkennen en betreurt de valse informatie die rond gaat. Er is volgens de SDKK niets aan de hand en er is niemand mishandeld.