Sehos mogelijk open voor covid-patiënten

Het Sint Elisabeth Hospitaal wordt ingericht om covidpatiënten op te vangen. Dat zei premier Pisas gisteren tijdens de persconferentie. De overheid is in gesprek met het CMC om te kijken hoe de coviddruk verlaagd kan worden zodat de electieve zorg weer door kan gaan. Patiënten in het oude ziekenhuis opvangen zou een oplossing kunnen zijn. Vorige week zijn 34 uitzendkrachten uit het buitenland aangekomen om te helpen in het ziekenhuis. Ook zouden stagiaires van IFE beschikbaar zijn om te helpen, maar hiervoor heeft het CMC bedankt. Er zouden niet genoeg begeleiders voor de studenten beschikbaar zijn. Later deze week bespreek Pisas de kwestie van het ziekenhuis ook met staatssecretaris van Huffelen.