SEHOS wint rechtzaak tegen ex-minister Camelia-Römer

De overheid moet nog drie miljoen gulden betalen aan de Stichting Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat heeft de rechter gisteren bepaald. Het Sehos had een bodemprocedure aangespannen tegen de voormalige minister van Gezondheid Suzy Camelia-Römer. De rechter heeft bepaald dat de minister onzorgvuldig heeft gehandeld door in 2017 te korten op de begroting van het ziekenhuis.

De rechter bepaalde gisteren dat de overheid 127 miljoen moet betalen voor de begroting van 2017, in plaats van de 124 miljoen die door Camelia-Römer is over gemaakt. Het Sehos stelde al in 2017 dat het bedrag te laag was, maar kreeg op dat moment geen gehoor van de minister.