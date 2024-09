Selikor kondigt aan: Gratis afvalstorting op locaties Malpais en Koraal Specht

Selikor kondigde gistermiddag aan dat alle gebruikers van zowel de Malpais-stortplaats als het overlaadstation te Koraal Specht hun afval gratis kunnen storten voor een periode van 2 maanden. Dit betekent dat Selikor geen kosten in rekening zal brengen aan de gebruikers. Tijdens deze periode zal het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur de kosten dekken en Selikor compenseren voor het verlies van inkomsten. Het vuilverwerkingsbedrijf heeft laten weten dat de periode eindigt op 31 oktober.

Selikor NV herinnert alle gebruikers van de stortplaats en het overlaadstation eraan dat alle andere voorwaarden voor het deponeren van afval tijdens deze periode van kracht blijven. Gebruikers moeten zichzelf kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs en het voertuig moet beschikken over een geldige keuringskaart. Bij Koraal Specht kunnen voertuigen maximaal 2m³ aan afval deponeren, die goed verpakt moet zijn in bundels, dozen of zakken. Voor gebruik van alle andere diensten moeten gebruikers naar de Malpais-stortplaats gaan om hun afval af te voeren.