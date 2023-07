Selikor personeel legt werk neer

Het personeel van Selikor staakt. Vanochtend hebben de vuilnismannen het werk neergelegd. De werknemers zijn ontevreden met het niet verlengen van de tijdelijke contracten. De uitzendkrachten willen in vaste dienst bij het vuilophaalbedrijf. Ze zijn nu verplicht naar huis gestuurd en mogen pas over een maand of twee weer bij Selikor aan de slag te gaan. Op deze manier omzeilt de overheidsstichting de flexwet. Na drie aaneengesloten contracten moet het bedrijf de uitzendkrachten in vaste dienst nemen. Om hun onvrede te uiten hebben ze vanmorgen de ingang van het terrein geblokkeerd. Daardoor konden automobilisten ook niet doorrijden naar het achtergelegen keuringslokaal.

Meer over actie flexwet ophaaldienst selikor uitzendkrachten vacatures