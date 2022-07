Selikor-personeel legt werk neer

Een deel van het personeel van Selikor heeft vanmorgen het werk neergelegd. De vuilnismannen klagen over het tekort aan ophaalwagens. De werknemers willen dat er een actieplan komt. Door het tekort aan trucks stapelt het afval zich letterlijk op. Het vuilophaalbedrijf moest het afgelopen weekend een inhaalslag maken. In verschillende wijken werd het achterstallige huisafval meegenomen. Over een maand komen er drie nieuwe wagens bij. Dat moet de werkdruk verlichten.

