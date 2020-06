Selikor staakt bepaalde dienstverleningen

Afvalverwerkingsbedrijf Selikor kan niet blijven voorfinancieren en staakt bepaalde dienstverleningen. Daarbij gaat het onder om de schoonmaak door aannemers van zwerfafval en illegaal gedumpt afval in de wijken. Dat heeft Selikor-directeur Wesley Kook tegen de Amigoe gezegd. Als gevolg van de coronacrisis is er bij Selikor al bezuinigd op ‘overtime-uren’ in de weekenden. De financiële ruimte bij Selikor is beperkt, aldus Kook. Daarom kan niet langer worden voorgefinancierd.