Selikor start autowrakcampagne

Selikor is in het kader van de Milieuweek begonnen met een campagne om autowrakken op te halen. In samenwerking met Unidat di Bario willen Selikor buurtbewoners motiveren om oude auto’s, die al jaren in de tuin staan, weg te doen. Volgens Selikor is het aantal autowrakken de laatste tijd sterk toegenomen, vooral omdat eigenaren vanwege emotionele waarde geen afscheid willen nemen van hun auto. De wrakken veroorzaken veel milieuvervuiling en kunnen soms ook een hindernis zijn voor openbare wegen. Auto-eigenaren kunnen toestemming geven om de oude auto’s op te halen bij het buurtcentrum van Koraal Specht of via email. Bij het ophalen van het wrak krijgt elke eigenaar een agrarische kliko en een zak vitamine voor planten.