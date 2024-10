Selikor voert toch aanpassing door in schema huisvuilinzameling

Vuilverwerkingsbedrijf Selikor heeft vanmiddag laten weten toch aanpassingen in te moeten voeren in het schema van de huisvuilinzameling. Vorige week was er sprake van technische problemen bij enkele wagens van het bedrijf, daardoor is in veel wijken geen vuilnis opgehaald. De bedoeling was om deze week alles volgens het gebruikelijke schema op te halen, waardoor er aan het eind van de week geen vertraging meer zou zijn. Vanmiddag laat het bedrijf weten dat dat toch niet mogelijk is. Er zal nu de rest van de week via een aangepast schema worden gewerkt en waar nodig vuil op zaterdag en zondag worden opgehaald, zo laat het bedrijf weten.

Selikor zegt zich in blijven zetten om de verantwoordelijkheid voor afvalbeheer na te komen. “We vragen opnieuw onze excuses voor het eventuele ongemak dat deze vertraging heeft veroorzaakt”, aldus het bedrijf. De nieuwe vertraging heeft weer te maken met technische problemen bij enkele wagens.