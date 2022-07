Selikor wil deze week weer op schema zijn

Na een flinke inhaalslag wil Selikor deze week weer helemaal ‘bij’ zijn. Dat schrijven ze vandaag op hun Facebook pagina. Deze dagen draait Selikor overuren om de achterstand in het schema in te halen. Personeel legde vorige week korte tijd het werk neer uit onvrede met het gebrekkige wagenpark. Een aantal trucks staat defect in de garage. Die moeten gerepareerd worden. En in augustus wil Selikor drie nieuwe trucks in gebruik nemen, die al onderweg zijn richting het eiland.

