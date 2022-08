Senioren in het buitenland moeten weer inleveren op ouderdomspensioen

Gepensioneerden die in het buitenland wonen moeten weer 10 procent inleveren op hun aov- en nabestaandenpensioen. Althans, als de wetswijziging wordt aangenomen. Het ministerie van Soaw wil op deze manier de tekorten in het sociale fonds dekken. In 2017 werden niet-ingezetenen al gekort op hun aov- en aww-uitkering. Het argument destijds was dat zij minder bijdragen aan de lokale economie. Adviesorgaan SER heeft zich over het voorstel gebogen. Dat advies is nog niet openbaar.