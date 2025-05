Senso2023: ‘Nog steeds grote verschillen in inkomsten’

Er zijn nog steeds grote verschillen tussen lage en hoge inkomens. Dat zei de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek Curaçao, Sean De Boer, gisteren bij de presentatie van enkele nieuwe publicaties van Senso 2023. Wat betreft het bruto maandinkomen op Curaçao is er in 2024 een stijging ten opzichte van 2011 te zien. Ook is duidelijk dat over een periode van 12 jaar het inkomen langzaam is gestegen, maar niet drastisch. Uit de volkstelling blijkt verder dat binnen de samenleving een grote inkomensongelijkheid is. Veel mensen bevinden zich in de lagere inkomensgroepen, terwijl slechts een kleine groep een hoog inkomen heeft.

Wat betreft demografie gaf De Boer aan dat de vorige volkstelling in 2011 plaatsvond en daarna pas weer in 2023, dus na 12 jaar. In die periode is de bevolking van Curaçao slechts met 5.263 mensen gegroeid. De bevolking is dus niet zodanig gegroeid dat men kan spreken van een sterke toename. In deze cijfers zijn alle mensen meegeteld die op het moment van de telling op het eiland waren en aan de telling hebben deelgenomen. Wat volgens hem ook opvalt, is dat het verouderingsproces van de bevolking is doorgegaan. De bevolking van Curaçao wordt ouder en de gemiddelde leeftijd is gestegen.