September was alweer een goede maand voor het Curaçaose toerisme. Volgens de Curaçao Tourist Board (CTB) waren er in die maand ruim 27.539 toeristen op Curaçao. Meer dan 17.000 daarvan waren Nederlandse bezoekers. Twee jaar geleden in september 2019, voor de pandemie, kwamen er zo’n 32.500 toeristen. In 2021 zit het eiland op 85% van dat aantal. Een teken van herstel volgens de CTB.

Meer over ctb herstel toerisme toerismesector