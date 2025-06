SER-directeur Curaçao roept op tot ethisch leiderschap tijdens LVV-congres

Voor een publiek van ruim 900 gecertificeerde vertrouwenspersonen, leidinggevenden,

bestuurders en professionals op het gebied van integriteit en psychosociale veiligheid, hield Raul

Henriquez, directeur van de Sociaal-Economische Raad van Curaçao, gisteren in Nederland een voordracht. Dat gebeurde op het jaarlijkse congres van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Henriquez zei dat moet worden gestreefd naar een rechtskader waarin de vertrouwenspersoon stevig is verankerd en duurzaam wordt versterkt. Ook zei hij dat er zonder sociale veiligheid ‘geen echte vrijheid’ is.

Het LVV-jaarcongres in Nederland bood naast deze voordracht ook keynote-lezingen, praktijkgerichte workshops en een paneldiscussie over de rol van vertrouwen in arbeidsrelaties. Op uitnodiging van LVV-voorzitter Ingrid te Brake sprak Henriquez in congrescentrum Aalt in Bussum, Nederland, over de morele, juridische en bestuurlijke noodzaak van sociale veiligheid als fundament van goed bestuur. Volgens de SER-directeur is de rol van de vertrouwenspersoon fundamenteel veranderd. “De vertrouwenspersoon is geen passieve klachtenopvang, maar een actieve hoeder van menselijke waardigheid, van institutionele rechtvaardigheid en van de legitimiteit van organisaties in zowel publieke als private sector”. De thematiek, benadrukte Henriquez, overstijgt landsgrenzen. “In Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de openbare lichamen in Caribisch Nederland manifesteren zich dezelfde systemische kwetsbaarheden als elders binnen het Koninkrijk: stilzwijgen, angstculturen, informele loyaliteitsdruk en een schrijnend tekort aan veilige en toegankelijke meldstructuren”, betoogde hij.

