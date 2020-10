SER pleit voor verandering van mentaliteit

‘Serieuze kansen en mogelijkheden die zich aandienen, moeten met beide handen worden aangegrepen om de weerbaarheid van Curaçao te verhogen en de kwetsbaarheden te verminderen.’ Dat zegt de Sociaal-Economische Raad (SER) in het jaarverslag over 2019 dat aan minister-president Eugene Rhuggenaath is overhandigd. De Amigoe schrijft er over. Volgens de SER is er een radicale verandering van de mentaliteit nodig op Curaçao om zo het land vooruit te helpen.

In het rapport staat verder dat er niet langer nodeloze energie moet worden verspild aan de stilstand, vertraging en ook de paniek die Covid-19 heeft veroorzaakt. Maar dat er beter kan worden gewerkt aan een evenwichtige en harmonieuze sociaal-economische ontwikkeling van het land.