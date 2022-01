Dit weekend werd bekend dat een Duitse seriemoordenaar op Curaçao was gespot. De man staat op de most wanted lijst van Interpol en Europol. Hij zou eind jaren negentig 5 mensen vermoord hebben in Europa. Hij wist twee keer uit de gevangenis te ontsnappen. Een Duitse toerist leek hem vorig jaar april te hebben gezien op het eiland. De lokale politie heeft de tip onderzocht, maar belandden op een dood spoor. Er hang een prijs van 25 duizend euro boven het hoofd van de Duitser.